Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 26 septembrie 2023, 18:46 / Actualizat marti, 26 septembrie 2023 19:03FCSB a efectuat in aceasta dupa-amiaza un antrenament premergator meciului cu FC Bihor de miercuri seara, ora 21:00, din grupele Cupei Romaniei Betano. Olaru, Tavi Popescu & compania s-au pregatit sub privirile a peste 300 de oradeni si sub atenta "supraveghere" a lui Mihai Nesu, fostul fotbalist ros-albastru stabilit la Oradea.FCSB isi va incepe miercuri seara aventura in acest ... citeste toata stirea