VIDEO Felix Auger-Aliassime poarta Canada spre istorie! A calificat-o in finala Cupei Davis

Articol de GSP - Publicat sambata, 26 noiembrie 2022 23:52 / Actualizat duminica, 27 noiembrie 2022 02:46Australia si Canada se vor infrunta duminica, la Malaga, in finala editiei din acest an a Cupei Davis.Australia a obtinut vineri biletul spre finala Cupei Davis. Borna Coric (26 ATP) a deschis cu o victorie pentru Croatia, scor 6-4, 6-3 in fata lui Thanasi Kokkinakis (95 ATP), dar Marin Cilic (17 ATP) nu a facut fata unui Alex de Minaur (24 ATP) descatusat, victorie scurta, 6-2, 6-2. ... citeste toata stirea