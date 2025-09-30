Editeaza

VIDEO Final in U Cluj si CFR * Spectacol cu 4 goluri + Cum arata clasamentul din Superliga

Sursa: Gazeta Sporturilor
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 05:31
12 citiri
Articol de Liviu Manolache, Alexandru Tomutiu, George Nistor - Publicat luni, 29 septembrie 2025 22:46 / Actualizat luni, 29 septembrie 2025 23:22
U Cluj si CFR Cluj au remizat cu scorul de 2-2, in runda cu numarul 11 din Superliga. Mikanovic si Lukic au marcat pentru oaspeti, in timp ce Djokovic si Biliboc au inscris pentru echipa din Gruia.
Derby-ul Ardealului jucat in zi de luni, cand fotbalul respira adanc dupa weekend-ul plin, a avut o alta pulsatie. La 9 grade pe fund de termometru, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Viata in Romania a fotbalistului aflat la 11.000 de kilometri distanta de casa: "Mie asta imi place cel mai mult aici. Imi da siguranta"
Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 21 septembrie 2024, 09:19 / Actualizat sambata, 21 ...
Nicolae Stanciu a revenit! Nota primita
Genoa a invins-o acasa, scor 3-1, pe Empoli, si s-a calificat in optimile Coppa ...
Donald Trump va participa la reuniunea liderilor militari convocata de seful Pentagonului
Presedintele Donald Trump a declarat duminica pentru Reuters ca va participa la o reuniune ...
ActualitateBusinessSportLife Show