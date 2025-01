VIDEO Fiul lui Dan Sucu, sincer in primul cantonament cu Rapid: "Sunt cam schilod, in rest am fizic bun" + "Vreau titlul si un transfer afara"

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 13 ianuarie 2025, 21:07 / Actualizat luni, 13 ianuarie 2025 22:09Andrei Sucu (15 ani), fiul lui Dan Sucu, joaca pe postul de mijlocas ofensiv si a mers in primul lui cantonament cu Rapid. Din Dubai, acesta a oferit un prim interviu, dupa ce a semnat un contract cu echipa giulesteana.Fiul principalului actionar de la Rapid a vorbit despre calitatile si defectele sale, la 15 ani. Andrei Sucu spune ca e tehnic, dar are probleme in ceea ce priveste masa ... citește toată știrea