VIDEO Florin Nita a anuntat cand ia in calcul sa se retraga: "Abia atunci voi vedea"

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 06 octombrie 2024, 18:22 / Actualizat duminica, 06 octombrie 2024 18:45Florin Nita (37 de ani), portarul echipei nationale, a declarat ca are ca obiectiv prezenta la Campionatul Mondial din 2026. Abia apoi ia in calcul sa se retraga.Nita, transferat la Damac in aceasta vara, a vorbit despre meciurile cu Cipru si Lituania din Liga Natiunilor. "Tricolorii" ii infrunta pe ciprioti pe 12 octombrie si pe lituanieni pe 15 octombrie.BOLOGNA - ... citește toată știrea