video Florin Tanase, dupa "dubla" cu Voluntari: "Daca vom face asta, ne gandim si la titlu"

Articol de GSP - Publicat luni, 11 aprilie 2022 23:30 / Actualizat luni, 11 aprilie 2022 23:57FCSB a castigat acasa cu FC Voluntari, scor 4-0, intr-un meci din etapa #4 din play-off-ul Ligii 1. Florin Tanase, capitanul bucurestenilor, a reusit o "dubla" cu echipa ilfoveana si a ajuns la 15 goluri marcate in acest sezon de Liga 1.Mijlocasul ofensiv a recunoscut ca cele 3 puncte erau vitale si ca doar cu o victorie la Cluj, cu CFR, in etapa viitoare, FCSB ar pastra sanse in lupta la titlu. In ... citeste toata stirea