Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat duminica, 19 martie 2023, 15:40 / Actualizat duminica, 19 martie 2023 16:19Plecat de la FCSB in vara anului trecut, Florin Tanase inca mai sta cu ochii pe Superliga. E de parere ca 4 formatii se lupta pentru titlu si ca FCSB nu are nevoie de un alt antrenor decat Mihai Pintilii."Mai sunt 9 finale, le pot castiga pe toate, atunci cu siguranta vor fi campioni. Asa s-a intamplat in fiecare an, pierdeam puncte la inceput si dupa eram ... citeste toata stirea