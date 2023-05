Articol de Andrei Craitoiu, Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat luni, 22 mai 2023, 00:21 / Actualizat luni, 22 mai 2023 00:33Florinel Coman (25 de ani) a fost cel mai bun jucator de la FCSB in meciul de duminica seara cu Farul, 2-3, cu doua pase de gol, dar prestatia septarului nu i-a ajutat prea tare pe ros-albastri. La final, Florinel a discutat laconic cu reporterii care l-au intampinat.Florinel Coman a fost exceptional in acest play-off, cu 4 goluri si 5 pase decisive in 9 ... citeste toata stirea