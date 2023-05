Articol de Vlad Nedelea - Publicat luni, 15 mai 2023, 16:01 / Actualizat luni, 15 mai 2023 16:29Florinel Coman e intr-o forma excelenta, e omul momentului la FCSB si asteapta ultimele doua meciuri. E convins ca echipa sa poate castiga titlul si se bucura de atmosfera de la meciul castigat cu CFR, 1-0, cand in tribune au stat mai mult de 42.000 de fani."A fost un meci perfect pentru ca am luat cele 3 puncte. Un meci cu o echipa puternica, din fericire am stiut cum sa iesim din acest duel. ... citeste toata stirea