VIDEO Florinel Coman dupa Hermannstadt - FCSB 0-1: ,,E un campionat mai puternic ca anul trecut"

Articol de GSP - Publicat luni, 23 ianuarie 2023, 09:26 / Actualizat luni, 23 ianuarie 2023 09:30Florinel Coman, extrema celor de la FCSB, a comentat victoria stelistilor pe terenul celor de la Hermannstadt, 1-0."A fost un meci foarte greu, stiam ce ne asteapta aici, pe un teren foarte dificil. Important este ca am reusit sa ne impunem. Am vorbit cu toti colegii in vestiar, terenul ni s-a parut foarte greu, nu puteam face nimic, nici sa driblam, sa scoatem oameni din joc ...Dar ne bucuram ... citeste toata stirea