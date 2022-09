VIDEO Florinel Coman putea fi eliminat in Farul - FCSB * Cum l-au surprins camerele TV: "Ce, e prima oara cand face asta?"

Articol de GSP - Publicat joi, 01 septembrie 2022, 19:10 / Actualizat joi, 01 septembrie 2022 19:11Farul a invins-o pe FCSB, scor 3-1, in derby-ul etapei #8 din Liga 1. Florinel Coman (24 de ani) ar fi putut fi eliminat, dupa ce i-a injurat pe arbitrii partidei. "Centralul" Catalin Popa nu a observat insa momentul surprins de camerele TV.Miercuri seara, FCSB a bifat un nou meci slab in Liga 1. A pierdut de maniera categorica cu Farul si a ramas cu o singura victorie in acest sezon. ... citeste toata stirea