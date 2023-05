Articol de Andrei Petrescu, Iosif Popescu (video), Vlad Rosu - Publicat duminica, 28 mai 2023, 22:33 / Actualizat duminica, 28 mai 2023 22:39Aflat la un eveniment caritabil in cadrul caruia a facut echipa cu mai multi fosti jucatori, printre care Gigel Bucur, Florin Gardos sau Razvan Stanca, fostul atacant de la Dinamo si Rapid, Marian Savu (50 de ani), l-a ironizat pe patronul FCSB, Gigi Becali, dupa ce formatia ros-albastra nu a reusit sa castige campionatul nici in acest an. In meciul ... citeste toata stirea