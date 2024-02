VIDEO Fostul jucator al lui Dinamo, conflict cu un suporter in timpul meciului: "Ce, ma? Eu sunt de vina?"

Articol de Ioana Mihalcea, Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 24 februarie 2024, 13:47 / Actualizat sambata, 24 februarie 2024 14:34Fundasul stanga Andrei Sin (32 de ani) s-a certat cu un fan in minutele de final ale meciului Tunari - Unirea Dej, scor 0-1, din runda #16 din Superliga.Unirea Dej a dat lovitura in minutul 89, cand Denis Golda a marcat singurul gol al meciului. Unul dintre spectatorii prezenti la meci a considerat ca Andrei Sin, care a jucat pentru Dinamo in perioada ... citește toată știrea