VIDEO Fotbalistii lui Dinamo au petrecut cu manele si pizza, dupa "chinuiala" de la Miercurea Ciuc

Articol de GSP - Publicat marti, 28 mai 2024, 07:35 / Actualizat marti, 28 mai 2024 09:18Fotbalistii celor de la Dinamo au petrecut in autocar in timp ce se intorceau de la Miercurea Ciuc, dupa ce au reusit sa se salveze de la retrogradare in returul cu Csikszereda, scor 0-0 (2-0 la general).Dinamovistii au petrecut ca dupa marile victorii pe care le obtineau in vremurile de glorie ale echipei din "Stefan cel Mare".SUPERLIGA / DINAMOPrimul transfer dupa salvarea de la retrogradare! ... citește toată știrea