VIDEO Fotbalistul cumparat cu 5 milioane de euro in 2019, gol cu calcaiul in Liga 2: "Am demarat deja discutiile, va fi cel mai bun din campionat!"

Articol de Ionel Lutan - Publicat duminica, 01 mai 2022, 16:57 / Actualizat duminica, 01 mai 2022 17:09CSC Comunal 1599 Selimbar a obtinut o victorie categorica, la scor, 6-0, in disputa de pe teren propriu cu Dacia Unirea Braila. Printre marcatorii gazdelor s-a aflat si Firmin Mubele (28 de ani), jucatorul care a evoluat in prima liga din Franta si care era cotat, acum patru ani, la 5 milioane de euro.Mubele a inscris spectaculos, cu calcaiul, in minutul 59, un gol cum rar se poate vedea ... citeste toata stirea