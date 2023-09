Articol de Andrei Petrescu, Iosif Popescu (video) - Publicat miercuri, 27 septembrie 2023, 20:13 / Actualizat miercuri, 27 septembrie 2023 20:28Divizionara secunda CS Tunari a reusit o remiza uriasa in prima etapa a Cupei Romaniei, 1-1 impotriva celor de la CSU Craiova. Paul Mitrica, marcatorul golului ilfovenilor, s-a lasat cuprins de emotii dupa finalul partidei.Tunari a tinut-o in sah pe CSU Craiova si a fost aproape chiar de un succes istoric impotriva oltenilor, care au egalat in ... citeste toata stirea