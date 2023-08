Articol de Ioana Mihalcea - Publicat duminica, 27 august 2023, 00:56 / Actualizat duminica, 27 august 2023 03:32Dinamo a remizat acasa cu Petrolul, 1-1, intr-un meci marcat de erori personale si de gazonul foarte prost de pe "Arcul de Triumf". A fost un duel sold out, la care au asistat 6.200 de persoane."Cainii" au ajuns la al patrulea meci fara infrangere in Superliga si merg vineri in Giulesti, pentru un duel tare cu Rapid. Pana atunci mai au intalnirea cu Metaloglobus, in Cupa, marti. ... citeste toata stirea