Articol de Adrian Jitea, Andrei Petrescu - Publicat sambata, 03 iunie 2023, 20:09 / Actualizat sambata, 03 iunie 2023 21:55Mansa tur a finalei barajului de promovare in Liga 2 a oferit astazi goluri spectaculoase, o rasturnare fantastica si stadioane pline.CuprinsGoluri de generic in Popesti - TunariACS Viitorul Daesti - CSM Alexandria (amanat pentru maine)Echilibru in Foresta - CeahlaulResita, remontada la DevaMisiune indeplinita pentru CorvinulMansa retur a barajelor e programata ... citeste toata stirea