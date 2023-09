Articol de Cristi Preda (foto), Andrei Petrescu, Iosif Popescu (video) - Publicat miercuri, 27 septembrie 2023, 20:32 / Actualizat miercuri, 27 septembrie 2023 22:02Divizionara secunda CS Tunari a tinut-o in sah pe CSU Craiova, scor 1-1, in prima etapa a grupelor din Cupa Romaniei Betano. Oltenii au facut un joc extrem de slab, reusind egalarea in minutul 90.Pe micutul stadion din Tunari, echipa locala a infruntat CSU Craiova, formatie cu pretentii de castigare a Cupei si a titlului, dar ... citeste toata stirea