Articol de Ioana Mihalcea - Publicat sambata, 06 mai 2023, 18:02 / Actualizat sambata, 06 mai 2023 19:30Dinamo ramane pe loc de baraj de promovare, dupa 0-0 cu Unirea Dej, intr-un meci slab, in care "cainilor" nu le-a iesit nimic.1. Ovidiu Burca l-a trimis pe David Irimia (16 ani) titular in banda dreapta, ca jucator U19, acesta incepand meciul curajos. A luat un galben in minutul 21 insa, care i-a taiat elanul. La pauza a fost inlocuit de Bordusanu (18 ani), revenit oficial etapa trecuta, ... citeste toata stirea