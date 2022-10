VIDEO+FOTO 7 faze controversate din Liga 1 analizate de Kyros Vassaras * Seful CCA a recunoscut o greseala majora facuta de VAR

Articol de GSP - Publicat marti, 11 octombrie 2022, 21:52 / Actualizat marti, 11 octombrie 2022 23:21Federatia Romana de Fotbal a publicat azi o analiza a lui Kyros Vassaras, presedintele CCA, cu privire la modul in care VAR a intervenit in diferite situatii.Grecul a analizat 7 faze controversate din acest sezon al Ligii 1 in care s-a intervenit din camera VAR. Seful CCA a explicat cum s-a aplicat protocolul VAR la validarea sau anularea golurilor, la duelurile din careu sau din preajma ... citeste toata stirea