VIDEO + FOTO A jucat din nou pentru Rapid dupa 188 de zile! + Adolescentul de 15 ani aruncat in lupta de Mutu

Articol de GSP - Publicat miercuri, 23 noiembrie 2022 11:23 / Actualizat miercuri, 23 noiembrie 2022 11:28Younes Marzouk (26 de ani, atacant) a revenit pe teren la Rapid dupa 188 de zile, fiind titular in week-end in amicalul disputat de giulesteni cu FC Brasov (1-0), locul 10 din Liga 2. Singurul gol al partidei a fost reusit de Andrei Ciobanu in minutul 16.Pentru prima data in acest sezon, Mutu l-a folosit pe atacantul marocan Marzouk. Jucatorul ar fi vrut sa plece in vara de la Rapid, dar ... citeste toata stirea