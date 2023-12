Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 05 decembrie 2023, 13:56 / Actualizat marti, 05 decembrie 2023 14:32Conducerea clubului Sepsi a facut un apel pentru ca suporterii prezenti la partida cu Dinamo sa aduca jucarii de plus pentru copii nevoiasi din Covasna. "S-au strans cativa saci buni", au reactionat oficialii gruparii, care a organizat pentru al 3-lea an la rand un asemenea "eveniment"."A plouat" cu jucarii de plus in pauza meciului Sepsi - Dinamo (2-1), de la Sfantu Gheorghe. Din ... citeste toata stirea