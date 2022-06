VIDEO+FOTO Accident incredibil intr-o cursa importanta de ciclism * In plina viteza, si-a izbit sotia: "Am incercat sa franez, dar bicicleta n-a raspuns"

Articol de GSP - Publicat luni, 06 iunie 2022, 18:22 / Actualizat luni, 06 iunie 2022 19:12Ciclistul Luis Carlos Chia (25 de ani) a intrat cu bicicleta in sotia lui, imediat dupa ce a castigat o etapa in Turul Columbiei. Claudia a avut nevoie de ingrijiri medicale. I-au fost aplicate patru copci.Luis Carlos Chia, ciclistul celor de la Supergiros - ALC Manizales, a obtinut ieri una dintre cele mai importante victorii din cariera, in etapa a treia din Turul Columbiei.Cursa s-a incheiat cu ... citeste toata stirea