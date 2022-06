video + foto Bara, Bogdan si Buzarnescu merg in turul II la Wimbledon! Ce adversare vor infrunta + Ruse, eliminata de Gauff, dupa o lupta fantastica in decisiv

Articol de GSP - Publicat marti, 28 iunie 2022, 19:05 / Actualizat marti, 28 iunie 2022 19:28Gabriela Ruse (24 de ani, 54 WTA) a pierdut dramatic in turul I al turneului de la Wimbldeon cu Coco Gauff (18 ani, 12 WTA), scor 6-2, 3-6, 5-7 * In rest, tenisul romanesc s-a bucurat de o zi excelenta la Londra * Ana Bogdan (29 de ani, 111 WTA) a transat in doua seturi infruntarea cu Dayana Yastremska (22 de ani, 74 WTA), 6-2, 6-2 * Irina Bara (27 de ani, 122 WTA) a castigat in premiera la Wimbledon, ... citeste toata stirea