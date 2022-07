VIDEO + FOTO "Bestie" la doar 14 ani * Cine e Tyler, liceanul pe care se bat marile forte din Statele Unite ale Americii

Articol de GSP - Publicat duminica, 10 iulie 2022, 17:26 / Actualizat duminica, 10 iulie 2022 17:26Tyler Parker, "defensive lineman" al liceului Santa Margarita din California de Sud, a atras atentia marilor francize de fotbal american. La doar 14 ani are un fizic impunator.Tyler Parker este un pachet de muschi la varsta de 14 ani. Masoara 1,85 metri si are o greutate de 136 de kilograme, dar abilitatile lui fizice sunt uluitoare. Poate alerga 38 de metri (40 yarzi) in 4,90 secunde si poate ... citeste toata stirea