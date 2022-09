VIDEO + FOTO Bucurestiul va avea un nou patinoar olimpic * S-au demarat deja lucrarile

Articol de GSP - Publicat luni, 12 septembrie 2022, 15:10 / Actualizat luni, 12 septembrie 2022 16:22Primaria Sectorului 4 a anuntat ca a inceput lucrarile la Berceni Arena, primul patinoar olimpic contruit in Bucuresti dupa 68 de ani. Acesta ar trebui sa fie gata in decembrie 2023.In urma cu 9 ani, Sorin Oprescu, primarul de atunci al Capitalei, sustinea ca, pana in vara lui 2017, Primaria avea sa construiasca "o sala de sport, un patinoar, o academie de tenis, o sala de atletism, dar si ... citeste toata stirea