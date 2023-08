Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 06 august 2023 23:51 / Actualizat luni, 07 august 2023 00:09Mario Camora, fundasul stanga de la CFR Cluj, considera ca echipa trebuia sa primeasca un penalty in meciul cu FCSB, pierdut cu 0-1.In minutul 62, mingea l-a atins in mana pe Dawa, dupa ce il lovise in calcai, iar "centralul" Marcel Birsan a lasat jocul sa continue. Doua minute mai tarziu, a acordat penalty pentru FCSB, la faultul lui Cvek asupra lui Compagno. Italianul a transformat ... citeste toata stirea