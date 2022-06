VIDEO + FOTO Casper Ruud scrie istorie la Roland Garros! Va juca finala impotriva lui Rafael Nadal

Articol de GSP - Publicat vineri, 03 iunie 2022, 22:23 / Actualizat vineri, 03 iunie 2022 23:23Casper Ruud (23 de ani, 8 ATP) l-a invins pe Marin Cilic (33 de ani, 23 ATP), scor 3-6, 6-4, 6-2, 6-2, si s-a calificat in finala Roland Garros.Ruud va juca in ultimul act impotriva lui Rafal Nadal (36 de ani, 5 ATP).Marin Cilic a avut energie doar pentru primul set al disputei cu Ruud. Croatul a fost foarte agresiv in debut, reusind 15 lovituri castigatoare, fata de 3 ale adversarului, si s-a ... citeste toata stirea