VIDEO + FOTO Castigatoare in premiera in Cupa Davis: "Am crescut cu acest vis, despre asta e vorba in tenis, in sport!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 27 noiembrie 2022, 20:35 / Actualizat duminica, 27 noiembrie 2022 20:38Echipa de tenis masculin a Canadei a trecut de Australia si a castigat pentru prima data in istorie Cupa Davis.Canada a investit masiv in ultimul deceniu, iar rezultatele curg in cascada. Titlul cucerit de Bianca Andreescu la US Open 2019 a deschis calea, iar baietii au scris astazi o noua pagina de istorie.Shapovalov si Auger-Aliassime, triumf pentru CanadaDenis Shapovalov (18 ... citeste toata stirea