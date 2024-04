VIDEO + FOTO Cea mai in voga prezentatoare, pregatita pentru debutul in box * Imagini alaturi de iubitul-antrenor

Articol de Andra Mocanu - Publicat miercuri, 03 aprilie 2024, 16:59 / Actualizat miercuri, 03 aprilie 2024 18:07Kate Abdo (42 de ani), cea mai in voga prezentatoare sportiva din lume, este pregatita pentru debutul in Misfits Boxing.Kate Abdo a confirmat in debutul acestui an relatia cu Malik Scott, antrenorul boxerului Deontay Wilder. Cei doi s-au antrenat serios in ultimele saptamani.FOTO. Kate Abdo se pregateste pentru debutul in box+26 FOTOIn timpul unei emisiuni in care era ... citește toată știrea