Articol de Eduard Apostol, Cristi Preda (foto), Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat joi, 01 iunie 2023, 23:11 / Actualizat joi, 01 iunie 2023 23:16CFR Cluj a invins-o pe FCU Craiova, scor 1-0 dupa prelungiri (0-0 in timpul regulamentar), si s-a calificat in preliminariile Conference League. Meciul a fost unul extrem de tensionat, cu doua eliminari in tabara olteana.O prima repriza chinuita si de chin. Mai dezinhibate, sotiile si prietenele fostilor campioni au prins ultimele ... citeste toata stirea