VIDEO + FOTO Clipe de panica la Dumbravita - CFR Cluj * Portarul Robert Miklos, transportat cu ambulanta la spital dupa un contact violent

Articol de GSP - Publicat joi, 10 noiembrie 2022, 19:15 / Actualizat joi, 10 noiembrie 2022 19:28Robert Miklos (23 de ani), portarul celor de la CSC Dumbravita, a primit o lovitura teribila in minutul 35 al meciului cu CFR Cluj, din Cupa Romaniei Betano. A ramas inert pe gazon si a avut nevoie de interventia urgenta a medicilor.Robert Miklos a fost ireprosabil in prima jumatate de ora a disputei cu CFR Cluj. In minutul 35 a iesit pe o centrare din flancul drept al atacului "feroviar", a ... citeste toata stirea