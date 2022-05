VIDEO + FOTO Cum s-au miscat "UEFAantasticii" pe sinteticul din Ghencea * Imagini tari: "atletii" Radoi, Dica, Iencsi, Niculae + cine "a rupt" cantarul

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat duminica, 29 mai 2022, 18:09 / Actualizat duminica, 29 mai 2022 18:24"UEFAntastici" de la Steaua si Rapid s-au intalnit intr-un meci caritabil, pe sintetic, in cadrul "Victory Cup". S-a incheiat 2-2, iar unii dintre protagonisti au prezentat din punct de vedere fizic ca in vremurile de glorie.In urma cu 16 ani, Steaua si Rapid se intalneau in sferturile de finala ale Cupei UEFA. "Militarii" mergeau mai departe, 1-1 in Giulesti si 0-0 ... citeste toata stirea