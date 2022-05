VIDEO + FOTO Cupa si convocarea! Stefanescu i-a adus trofeul lui Sepsi, primul din istoria clubului, cu doua goluri incantatoare sub privirile lui Edi

Articol de Remus Raureanu, Raed Krishan (foto) - Publicat joi, 19 mai 2022, 22:25 / Actualizat joi, 19 mai 2022 22:52Sepsi castiga primul trofeu din istorie, dupa 2-1 cu FC Voluntari in finala Cupei Romaniei de pe Giulesti! MVP: Marius Stefanescu, extrema in varsta de 23 de ani a covasnenilor reusind o "dubla" in prima repriza.Sepsi castiga si se califica automat in turul II preliminar din Conference League. Ultima echipa romaneasca din Europa va fi decisa in acest an de barajul dintre FC ... citeste toata stirea