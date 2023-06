Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (foto), Alexandru Barbu - Publicat sambata, 03 iunie 2023, 17:51 / Actualizat sambata, 03 iunie 2023 19:13David Popovici, 18 ani, a castigat finala A a Cupei Romaniei, proba 100 de metri liber masculin.David s-a calificat in finala cu al 3-lea timp, 51,37 s, in spatele lui Mihai Gergely si Alexandru Stoica.Popovici si-a imbunatatit semnificativ timpul in cursa inceputa in jurul orei 18:00 si, cu 47,85s, a castigat competitia, sportivul lui Dinamo ... citeste toata stirea