VIDEO+FOTO David Popovici: "Nu mi-a placut ca recordul mi-a fost doborat, dar apoi m-am bucurat. Am simtit ca mi s-a luat o greutate de pe umeri. Acum am din nou pentru ce sa lupt"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 19 aprilie 2024, 21:06 / Actualizat vineri, 19 aprilie 2024 21:51David Popovici a castigat al treilea titlu national, de data aceasta in proba de 400 m liber, inregistrand si cel mai bun timp al sau in aceasta proba. Sambata, el concureaza la 100 m liber, unde pana in luna februarie a detinut recordul mondial. David a vorbit despre cum a aflat si cum s-a simtit cand chinezul Pan Zhanle a oprit cronometrul la 46,80 sDavid Popovici a inotat dupa ... citește toată știrea