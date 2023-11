Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (foto) - Publicat joi, 09 noiembrie 2023, 17:22 / Actualizat joi, 09 noiembrie 2023 19:20David Popovici (19 ani) e din nou campion national! Joi seara, inotatorul a luat aurul in proba de 100 m liber din cadrul Campionatelor Nationale in bazin scurt, dupa o prestatie fara cusur.Campionatele Nationale in bazin scurt au debutat, joi, la Otopeni. David Popovici si-a respectat statutul de mare favorit si si-a adjudecat medalia de aur in finala probei de ... citeste toata stirea