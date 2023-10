Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 09 octombrie 2023, 00:43 / Actualizat luni, 09 octombrie 2023 00:51Portugalia a invins Fiji, scor 24-23, in ultimul meci al grupei C de la Cupa Mondiala de rugby. A fost prima victorie din istoria participarilor lusitanilor la turneul final si a fost sarbatorita in mare stil.Portugalia a fost in ultimii ani o nationala apropiata de nivelul Romaniei. La Cupa Mondiala din Franta, lusitanii si-au depasit conditia. Au scos o remiza contra Georgiei, 18-18, ... citeste toata stirea