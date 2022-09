VIDEO + FOTO Denis Alibec, gol SENZAEsIONAL in poarta Petrolului * Cum au reactionat selectionerul Iordanescu si prietenul Budescu

Articol de GSP - Publicat vineri, 16 septembrie 2022, 21:55 / Actualizat vineri, 16 septembrie 2022 22:06Denis Alibec (31 de ani) a marcat o "dubla" in prima repriza a deplasarii pe care Farul o joaca la Ploiesti. Reusita secunda a fost incantatoare.Denis Alibec traverseaza o perioada senzationala. Astazi, in deplasarea de pe "Ilie Oana", a deschis scorul in minutul 11. A primit o pasa subtila de la Louis Munteanu si a reluat puternic, din unghi, fara sperante pentru Octavian Valceanu. ... citeste toata stirea