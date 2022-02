VIDEO + FOTO Dinamo a cerut penalty in minutul 32 al meciului cu Rapid! Ce arata reluarile

Articol de GSP - Publicat sambata, 26 februarie 2022, 21:10 / Actualizat sambata, 26 februarie 2022 21:34Dinamo a cerut un penalty in prima repriza a derby-ului cu Rapid, la scorul de 1-1, dupa un contact intre Horatiu Moldovan si Razvan Patriche.Disputa de pe Arena Nationala a fost una cu ritm. Oaspetii au deschis scorul in minutul 20, cand Cosmin Matei a profitat de gafa in lant a defensivei giulestene. Dupa doar 3 minute, Vojtus a restabilit egalitatea. Celalalt moment tensionat al ... citeste toata stirea