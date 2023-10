Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 28 octombrie 2023, 08:10 / Actualizat sambata, 28 octombrie 2023 10:05Anglia s-a impus la limita in fata Argentinei, scor 26-23, si a obtinut medalia de bronz de la Cupa Mondiala de Rugby, din Franta.Vineri seara, pe Stade de France din Paris, Argentina si Anglia s-au infruntat in finala mica a Cupei Mondiale de Rugby, din Franta.CUPA MONDIALALa un eseu de istorie! Jucatorul care poate stabili un record absolut in finala mondialului de rugby ... citeste toata stirea