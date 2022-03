VIDEO + FOTO Drona a survolat noua arena de 24 de milioane de euro din Romania * Cand ar putea fi gata pentru fotbal

Articol de GSP - Publicat marti, 15 martie 2022, 14:11 / Actualizat marti, 15 martie 2022 14:35Lucrarile de modernizare de la stadionul din Sibiu sunt in toi, iar arena ar putea fi gata in vara acestui an.Arena celor de la Hermannstadt, locul 3 in Liga 2, este in plin proces de modernizare. Iar lucrarile avanseaza constant.VIDEO. Filmare spectaculoasa cu drona: cum arata acum stadionul lui HermannstadtConstructorul arenei a publicat noi imagini cu stadiul lucrarilor de la stadion. ... citeste toata stirea