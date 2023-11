Articol de Vlad Nedelea, Andrei Petrescu, Adrian Duta, Iosif Popescu (video), Andrei Furniga (video) - Publicat duminica, 26 noiembrie 2023, 21:01 / Actualizat duminica, 26 noiembrie 2023 21:10Dinamo - FCSB. Galeriile celor doua echipe au inceput in forta meciul si fiecare a afisat cate o scenografie.Ultrasii lui Dinamo au creat o pasare Phoenix, un caracter mitic care dupa ce moare invie din propria cenusa. Ros-albii au vrut sa transmita ca echipa lor se va ridica in clasament, in ciuda ... citeste toata stirea