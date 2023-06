Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (foto) - Publicat duminica, 04 iunie 2023, 11:24 / Actualizat duminica, 04 iunie 2023 11:45David Popovici a incheiat Cupa Romaniei cu o cursa in proba de 200 metri liber. El a inotat doar in serii pentru ca antrenorul Adrian Radulescu i-a sugerat sa-si ia cateva zile libere."O sa plec intr-o scurta vacanta 1-2-3 zile. Domnul Adi (n.r. - antrenorul Adrian Radulescu) mi-a propus. Mie nu mi-ar fi venit ideea, asa ca am inotat doar de dimineata si plec un ... citeste toata stirea