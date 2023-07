Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 11 iulie 2023, 18:38 / Actualizat marti, 11 iulie 2023 19:23Elina Svitolina (76 WTA) a invins-o pe Iga Swiatek (1 WTA), scor 7-5, 6-7(5), 6-2, si s-a calificat in semifinalele Wimbledon 2023.In semifinale, Elina Svitolina o va infrunta pe cehoaica Marketa Vondrousova (42 WTA).Svitolina scrie una dintre povestile frumoase ale tenisului. Ucraineanca si Gael Monfils au devenit parinti in octombrie 2022. A revenit in circuit in aprilie, iar la 10 luni ... citeste toata stirea