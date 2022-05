VIDEO + FOTO Fanii tenisului s-au revoltat dupa decizia in cazul Irinei Begu la Roland Garros: "Trebuia descalificata! O urasc!"

Articol de GSP - Publicat joi, 26 mai 2022, 15:03 / Actualizat joi, 26 mai 2022 16:06Fanii tenisului s-au revoltat pe Twitter dupa ce Irina Begu (31 de ani, 63 WTA) nu a fost descalificata in meciul din turul II de la Roland Garros, disputat impotriva rusoaicei Ekaterina Alexandrova (27 de ani, 31 WTA).CONTEXT: In setul decisiv, in momentul in care era condusa cu 0-2, romanca a izbit racheta de pamant, aceasta ricosand in tribuna din spatele arbitrului de scaun. Conform jurnalistului ... citeste toata stirea