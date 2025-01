VIDEO + FOTO Farul Constanta s-a reunit astazi cu 31 de jucatori * Care sunt noutatile lui Gica Hagi

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat sambata, 04 ianuarie 2025, 12:39 / Actualizat sambata, 04 ianuarie 2025 13:01Farul Constanta, echipa condusa de Gica Hagi (59 de ani), s-a reunit astazi. Cei 31 de jucatori convocati de "Rege" au efectuat vizita medicala in aceasta dimineata.Spre deosebire de celelalte echipe care trag pentru un loc in play-off, Farul a ales sa se pregateasca in aceasta pauza competitionala la baza sportiva a clubului, urmand sa dispute un meci amical pe teren propriu, ... citește toată știrea