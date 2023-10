Articol de Andrei Petrescu, Andrei Furniga (video) - Publicat duminica, 29 octombrie 2023, 17:44 / Actualizat duminica, 29 octombrie 2023 18:58FCSB s-a impus in ambele meciuri disputate astazi la Berceni in compania celor de la CSA Steaua, 1-0 la Liga de Tineret si 4-1 la Liga Elitelor U17.A inceput faza play-off-ului in competitiile rezervate juniorilor, iar prima etapa a zonei Est din Liga de Tineret si din Liga Elitelor U17 le-a pus fata in fata pe marile rivale FCSB si CSA, care isi ... citeste toata stirea