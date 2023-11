Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (video) - Publicat duminica, 12 noiembrie 2023, 21:38 / Actualizat duminica, 12 noiembrie 2023 21:58David Popovici a castigat proba de 50 metri liber cu un timp de 21,52 s, stabilind astfel un nou record national in ultima zi a intrecerii de la Otopeni.David Popovici a incheiat a treia competitie in bazin scurt din acest sezon cu un nou record national in proba de 50 de metri liber si cu o clasare pe pozitia a patra cu stafeta clubului Dinamo de 4x50 ... citeste toata stirea